Рабочее название проекта - Climber.

Первый полет вертолета Ка-226Т показали на видео. В пресс-службе холдинга "Вертолеты России", относящегося к государственной корпорации "Ростех", заявили об успешном тестировании воздушного средства. Известно, что полет производился на базе летно-испытательного комплекса "Миль и Камов". Модернизированная модель вертолета стала первой российской версией, конструкторская документация к которой полностью велась в цифровом виде.

Напомним, что особенностью обновленного вертолета стала его приспособленность к эксплуатации в условиях высокогорья. Проект по улучшению Ка-226Т получил рабочее название "Альпинист" (Climber). Он отличается от своих предшественников улучшенной конструкцией планера и фюзеляжа.

Полет бомбардировщика Ту-160 с новыми двигателями попал на видео.

Фото и видео: "Ростех"