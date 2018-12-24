"Ростех" показал нового боевого робота на базе БМП-3 в действии

Робот предназначен для огневой поддержки мотострелковых подразделений на наиболее опасных направлениях

Госкорпорация "Ростех" показала видео, на котором представлен новый боевой робот на базе БМП-3 в действии. Машина управляется дистанционно.

На опубликованных кадрах роботизированная БМП-3 ездит по полигону и наводит комплекс вооружения. Ее оснастили управлением с помощью пульта дистанционного управления.

Робот предназначен для огневой поддержки мотострелковых подразделений на наиболее опасных направлениях. Его создали инженеры Курганского машиностроительного завода и ВНИИ "Сигнал" холдинга "Высокоточные комплексы".

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Видео: Telegram / РИА Новости