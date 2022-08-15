Пакистан стал победителем седьмого фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве

Фестиваль проводится с 2015 года.

Пакистан стал победителем седьмого Международного фестиваля фейерверков "Ростех" в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

Мероприятие прошло в Братеевском каскадном парке. Чемпионом 2022 года стала команда Пакистана. Второе место заняла Киргизия. Тройку лидеров замкнула Сербия.

Отметим, что Международный фестиваль фейерверков "Ростех" проходит с 2015 года. В нынешнем фестивали участвовали команды из девяти стран.

Ранее премьер Белоруссии заявил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать.

Видео: ВКонтакте / Международный фестиваль фейерверков "Ростех"