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"Ростех" ожидает начала поставок препарата "Биогам" для лечения иммунодефицита летом

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Сергей Чемезов рассказал о завершении испытаний препарата.

Государственная корпорация "Ростех" намерена осуществить первые поставки отечественного препарата "Биогам" для лечения иммунодефицитных заболеваний летом 2023 года. на текущий момент завершаются все испытания этого лекарства. Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным сделал глава компании Сергей Чемезов. генеральный директор представил премьер-министру страны отчет о результатах работы за 2022 год.

Если говорить о препаратах фармацевтических, мы разработали новый препарат для лечения иммунодефицита "Биогам". Для лечения больных СПИДом, в том числе для лечения и профилактики развития инфекционных заболеваний, а также при трансплантации органов. 

Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Ростех планирует выпустить 10 самолетов Ту-214 в 2025 году.

Фото и видео: Правительство России

Теги: биогам, иммунодефицит, ростех, сергей чемезов, спид, фармацевтика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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