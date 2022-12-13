Ростех планирует выпустить 10 самолетов Ту-214 в 2025 году

Сергей Чемезов рассказал о планах по расширению производства на Казанском авиационном заводе.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин считает, что средства, выделяемые из Фонда национального благосостояния (ФНБ) могут быть частично использованы для расширения производства Ту-214. Соответствующее заявление премьер-министр страны в рамках доклада генерального директора государственной корпорации "Ростех" о результатах работы за 2022 год Сергея Чемезова.

Здесь надо будет смотреть на все возможные варианты, от субсидирования и кредитования до использования частично средств ФНБ. Мы будем поддерживать здесь эти работы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Сергей Чемезов уведомил руководителя кабинета министров о том, что на Казанском авиационном заводе в настоящее время создаются новые ангары для реализации задач. Речь идет о производстве десяти воздушных машин Ту-214 с 2025 года. Для увеличения показателей до 20 единиц потребуются дополнительные вложения, которые пойдут на расширение производственных мощностей.

Чемезов заявил, что в SSJ New почти не останется импортных компонентов.

Фото и видео: Правительство России