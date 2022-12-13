Чемезов заявил, что в SSJ New почти не останется импортных компонентов

В "Ростехе" рассказали о планах по выпуску пассажирского лайнера.

Импортных компонентов в российском гражданском самолете SSJ New, который будет серийно выпускаться с 2024 года, практически не останется. Такой информацией с председателем правительства Михаилом Мишустиным поделился генеральный директор государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Эксперт выступил с докладом о результатах деятельности компании за 2022 год. Он напомнил премьер-министру страны о том, что на текущем этапе завершаются испытания отечественного двигателя ПД-8. В планах ежегодного выпуска - по 20 пассажирских лайнеров SSJ New.

Самолет уже с нашим двигателем, полностью с нашей авионикой, с нашими агрегатами и, самое главное, с нашим - полностью - фюзеляжем. Импортного практически там уже ничего не остается. Сертификацию мы уже завершаем. Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Выручка Ростеха по итогам 2022 года достигла 2,1 трлн рублей.

Фото и видео: Правительство России