Выручка Ростеха по итогам 2022 года достигла 2,1 трлн рублей

Сергей Чемезов подвел итоги работы госкорпорации за 2022 год.

Государственная корпорация "Ростех" производит почти 80% оборонной продукции страны, которая задействована в рамках реализации задач специальной военной операции. В вопросе государственного оборонного заказа половину продукции производит именно "Ростех". Соответствующее заявление в ходе рабочей встречи с председателем правительства Михаилом Мишустиным сделал руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов. Эксперт рассказал чиновнику о результатах работы компании за 2022 год.

Это и боевая авиация, и вертолеты, вся артиллерия, бронетехника, боеприпасы, беспилотники, тяжелые огнеметные системы, стрелковое оружие. Огромное количество той техники, которая сегодня нужна армии, мы всю ее производим. Сергей Чемезов, глава Ростеха

По словам Сергея Чемезова, выручка "Ростеха" по итогам прошлого года достигла 2,1 трлн рублей. При этом доля гражданской продукции госкорпорации достигла более 40%.

"Ростех" первым выполнил аэробеспилотную доставку грузов за Полярным кругом.

Фото и видео: Правительство России