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"Ростех" первым выполнил аэробеспилотную доставку грузов за Полярным кругом

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Тяжелый дрон позволил "Почте России" доставить посылки адресатам, проживающим за Полярным кругом.

Беспилотная авиационная система государственной корпорации "Ростех" впервые в России доставила почтовые отправления на Крайнем Севере. Специалисты из пресс-службы компании заметили, что адресаты проживают за Полярным кругом. Они получили посылки за счет работы БАС-200. Разработкой аппарата, способного выдержать экстремально низкие температуры занимались сотрудники холдинга "Вертолеты России". Заказ выполнялся для "Почты России". Осуществлены демонстрационные полеты в районе Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Эти тестовые полеты беспилотника стали первыми успешными грузоперевозками в стране при помощи тяжелых дронов в условиях Крайнего Севера.

Полеты организованы в рамках проекта-маяка "Аэробеспилотная доставка грузов", запущенного Почтой России. Пилотную серию перевозок выполнил Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова

пресс-служба "Ростеха"

Известно, что БАС-200 временно внедрялся  в работу "Почты России", с которой он обеспечивал авиаперевозку почтовых отправлений за Полярным кругом. Речь идет о территориях у реки Обь, Салехарде, поселке Лабытнанги. Перелеты проводились  в условиях 30-градусного мороза, а масса полезной нагрузки при каждом из тестов составляла 10 килограммов. 

В Петербурге Почта запустила первого в России робота для выдачи посылок.

Фото и видео: пресс-служба "Ростеха"

Теги: бас-200, вертолеты россии, крайний север, почта россии, ростех, янао
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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