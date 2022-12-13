В Петербурге Почта запустила первого в России робота для выдачи посылок

Складомат полностью автоматизирован, участие сотрудников требуется только для предварительной загрузки посылок через шлюз.

Почта России запустила в Петербурге роботизированный пункт приёма и выдачи отправлений – складомат. Это первое в РФ подобное устройство, где всю работу выполняет машина. Аппарат выдает посылку в течение 1 минуты, сообщили в пресс-службе "Почта России".

Складомат полностью автоматизирован, участие сотрудников требуется только для предварительной загрузки посылок через шлюз. Устройство само распределяет отправления по полкам в зависимости от габаритов. Благодаря интеллектуальным алгоритмам и машинному зрению аппарат точно знает, где находятся все посылки, и не совершает ошибок.

Когда посылка попадает в складомат, получателю приходит уведомление с кодом. Чтобы её забрать, необходимо ввести полученную комбинацию на экране аппарата или отсканировать штрих-код из приложения Почты. Складомат находится в Санкт-Петербурге в отделении на Олеко Дундича. Через складомат получить посылки, которые не требуют уплаты таможенных пошлин, не отправлены с наложенным платежом и не превышают габариты 560х315х375 мм.

Складомат – полностью российское решение. Его разработало, спроектировало и внедрило специальное конструкторское бюро вычислительной техники "ИСКРА" из Петербурга.

Ранее Почта России выпустила открытки с видами Петербурга и Ленобласти.

Фото: Почта России