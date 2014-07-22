Силовые установки будут востребованы и другими производителями.

Государственная российская корпорация "Ростех" локализует двигатель для "Камаза" и других производителей сельскохозяйственной техники и транспортных средств. Соответствующей информацией с законодателями поделился руководитель компании Сергей Чемезов, выступая на пленарном заседании в верхней палате парламента. Он отметил, что силовая установка отечественного изготовления имеет мощность до 500 лошадиных сил.

Особого внимания заслуживают работы по локализации нового шестицилиндрового двигателя мирового уровня мощностью от 400 до 500 лошадиных сил. Данные силовые агрегаты будут востребованы. Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

Чемезов также напомнил сенаторам о том, что автомобильная компания "Камаз" к 2023 году намерена выпускать полностью локализованные автомобили поколения K5. Изначально эти проекты прорабатывались совместно с иностранными коллегами, но в связи с санкциями фирма достигнет полного импортозамещения, а транспорт будет собираться из отечественных компонентов.

Чемезов: последние санкции повлияли на сроки проектов "Ростеха".

Фото и видео: Совет Федерации