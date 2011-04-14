Чемезов: последние санкции повлияли на сроки проектов "Ростеха"

Глава госкорпорации рассказал о задержках в реализации авиационных планов.

Глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что последние санкции США и ЕС повлияли на сроки реализации перспективных авиационных проектов компании. Соответствующее заявление предприниматель сделал в рамках выступления перед законодателями в верхней палате парламента. Он назвал необходимые условия, при которых возможно полное импортозамещение и испытания оборудования.

Они разрабатывались в иных международно-политических и экономических условиях. Дополнительное время потребуется для проведения полного импортозамещения и необходимых испытаний новых систем и оборудования Сергей Чемезов, глава "Ростеха"

До 70% грузов может потерять "Большой порт Санкт-Петербург".

Фото и видео: Совет Федерации