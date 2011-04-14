Чемезов: последние санкции повлияли на сроки проектов "Ростеха"

Глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что последние санкции США и ЕС повлияли на сроки реализации перспективных авиационных проектов компании. Соответствующее заявление предприниматель сделал в рамках выступления перед законодателями в верхней палате парламента. Он назвал необходимые условия, при которых возможно полное импортозамещение и испытания оборудования.
Они разрабатывались в иных международно-политических и экономических условиях. Дополнительное время потребуется для проведения полного импортозамещения и необходимых испытаний новых систем и оборудования
Сергей Чемезов, глава "Ростеха"
До 70% грузов может потерять "Большой порт Санкт-Петербург".
Фото и видео: Совет Федерации
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