"Россия" возобновила рейсы из Петербурга в Геленджик

С 1 мая всего в Геленджик из Пулково будет 10 рейсов.

Авиакомпания "Россия" возобновила выполнение рейсов из Петербурга в Геленджик. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Геленджика.

Рейсы будут ежедневными и будут выполняться до середины сентября. Вылет будет осуществляться в 08:35. В 11:30 пассажиры будут в Геленджике. Обратно самолет отправится в 12:30.

"Airbus A319" вмещает 138 посадочных мест.

К 1 мая еще один компания начнет летать из Петербурга в Геленджик. Таким образом, всего в неделю будет до 10 рейсов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что авиакомпания "Nordwind" запускает 5 новых направлений по России.

Фото: Piter.TV