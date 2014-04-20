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"Россия" возобновила рейсы из Петербурга в Геленджик
Сегодня, 14:45
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"Россия" возобновила рейсы из Петербурга в Геленджик

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С 1 мая всего в Геленджик из Пулково будет 10 рейсов.

Авиакомпания "Россия" возобновила выполнение рейсов из Петербурга в Геленджик. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Геленджика.

Рейсы будут ежедневными и будут выполняться до середины сентября. Вылет будет осуществляться в 08:35. В 11:30 пассажиры будут в Геленджике. Обратно самолет отправится в 12:30. 

"Airbus A319" вмещает 138 посадочных мест. 

К 1 мая еще один компания начнет летать из Петербурга в Геленджик. Таким образом, всего в неделю будет до 10 рейсов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что авиакомпания "Nordwind" запускает 5 новых направлений по России. 

Фото: Piter.TV

Теги: авиарейс, геленджик, курорт, полет, пулково
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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