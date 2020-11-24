На "России 1" стартовал показ многосерийной драмы "Грозный"

Фильм вошел в цикл "История любви. История России" режиссера Алексея Андрианова.

В понедельник, 23 ноября, на телеканале "Россия 1" состоялась премьера многосерийной драмы "Грозный". Новый фильм режиссера Алексея Андрианова вошел в цикл "История любви. История России" вместе с картинами "София" и "Годунов".

Сюжет фильма "Грозный" расскажет о первых 26-ти годах царствования Ивана IV. Царь, рожденный править, рос сиротой, терпел притеснения и унижения от ближних бояр. Царь, стремящийся утвердить на Руси единую и нерушимую власть, был многократно предан ближайшими соратниками. Обретя великую любовь, он потерял ее во тьме заговоров и интриг.

Зрителям покажут Москву, какой она была в XVI веке – с белокаменным Кремлем и только что возведенным собором Василия Блаженного. Создатели фильма включили в сюжет сцены московских пожаров 1547 года.

Музыку для "Грозного" написал Эдуард Артемьев. Роль царя сыграли сразу два актера: Александр Яценко и Сергей Маковецкий.

Ранее мы писали, что вышел трейлер фильма "Реальные пацаны против зомби".

Видео: YouTube / Что посмотреть?