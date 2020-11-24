Вышел трейлер фильма "Реальные пацаны против зомби"

В сети появился трейлер фильма "Реальные пацаны против зомби" – полнометражного продолжения сериала "Реальные пацаны", выходившего на телеканале ТНТ.
По сюжету в Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус. Постепенно жители города начинают превращаться в зомби. Спустя год Пермь оцепили военные, ученые пытаются найти антидот, самолеты сбрасывают продовольствие.
Герои сериала, как и остальные неинфицированные жители, приспособились к новой реальности и живут обычной жизнью. Однажды зомби кусает Леру, и с этого момента все меняется.
Режиссерское кресло проекта заняла Жанна Кадникова. Фильм выйдет в прокат 17 декабря 2020 года.
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Видео: YouTube / Телеканал ТНТ
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