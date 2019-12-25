Лидер группы "Несчастный случай" осудил новогодние шоу с Моргенштерном

Музыкант уверен, что современные исполнители будут не уместны в таких программах.

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев раскритиковал предложение композитора Виктора Дробыша пригласить на новогодние огоньки современных исполнителей – группу Little Big и Моргенштерна. По мнению Кортнева, они будут не уместны в программах, целевой аудиторией которых являются люди в возрасте от 50+ лет. Об этом пишет Национальная служба новостей.

Кортнев заявил, что новогодняя ночь – это тот самый прекрасный случай, когда публика не нужна исполнителям, а исполнители публике. Артист уверен, что омоложение состава исполнителей не спасет "голубые огоньки". Поэтому он предложил "тихо удалить" их из эфирной сетки. "И всем нам будет только лучше", - заключил он.

Ранее Виктор Дробыш предложил позвать группу Little Big и рэпера Моргенштерна на "Голубой огонек". По его мнению, это поможет привлечь внимание аудитории к новогоднему шоу.

Фото: ВКонтакте / Алексей Кортнев