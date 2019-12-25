Композитор Дробыш предложил заменить Баскова на Little Big на новогодних огоньках

Композитор уверен, что современные исполнители могут вернуть былую популярность новогодним концертам.

Российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш предложил позвать группу Little Big и рэпера Моргенштерна на "Голубой огонек". По его мнению, это поможет привлечь внимание аудитории к новогоднему шоу. Об этом Дробыш заявил в интервью URA.RU.

Музыкант признался, что сам уже давно не смотрит новогодние огоньки, поскольку каждый год зрителям показывают одно и то же.

"Баскова, Киркорова и так можно посмотреть. У нас на всех каналах одни и те же, одно и то же", - отметил Дробыш, добавив, что былую популярность новогодним концертам могут вернуть современные исполнители.

Ранее сервис Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, что только 40% телезрителей будут смотреть новогодние огоньки по телевизору. Около 32% планируют включить концерты для фона. Меньше всего заинтересованы в просмотре новогодних программ мужчины и люди в возрасте от 24 до 34 лет.

Ранее Лоза прокомментировал просьбу Пугачевой не пускать Бузову на новогоднее шоу.

Фото: ВКонтакте / Виктор Дробыш