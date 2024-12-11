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В связи с усилением снегопада "Россети Ленэнерго" ввели круглосуточное дежурство
Сегодня, 12:17
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В связи с усилением снегопада "Россети Ленэнерго" ввели круглосуточное дежурство

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О нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях на энергообъектах нужно сообщать по номеру 8-800-220-0-220.

"Россети Ленэнерго" перешли на особый режим работы 11 января в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщает пресс-служба компании, усиление мокрого снега, налипание снега и гололед требуют повышенного внимания к работе энергообъектов.

Для обеспечения надёжного электроснабжения в круглосуточном режиме дежурят 117 бригад энергетиков в составе 259 специалистов и 118 единиц спецтехники. Введены дополнительные дежурства оперативно-ремонтного персонала.

"Россети Ленэнерго" также осуществляют оперативное взаимодействие с органами государственной власти, МЧС России, смежными сетевыми и подрядными организациями.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях на энергообъектах можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании: 8-800-220-0-220.

Ранее Piter.TV сообщал, что энергетики восстановили электроснабжение жителей Приморского района.

Фото: pxhere

Теги: в петербурге бушует непогода, россети ленэнерго
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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