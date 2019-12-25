Энергетики восстановили электроснабжение жителей Приморского района

В восстановительных работах была задействована 21 бригада "Россети Ленэнерго".

Специалисты "Россети Ленэнерго" восстановили электроснабжение в Приморском районе Санкт-Петербурга, где ранее жители жаловались на отключение света.

Напомним, в субботу, 19 октября, на севере Санкт-Петербурга жители массово жалуются на отключение света. Без электричества остались часть Приморского и Выборгского районов.

В пресс-службе ЦРоссети Ленэнерго" отметили, что в.восстановительных работах была задействована 21 бригада. крноме того, созданы резервные схемы электроснабжения всех жилых и соцобъектов. Проведены необходимые переключения в сети. Использованы восемь передвижных резервных источников электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону контакт-центра компании "Россети"8-800-220-0-220.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти ограничат движение на трассе Р-23 с 22 по 23 октября.

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