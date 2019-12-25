"Роснефть" открыла третье месторождение газа в Карском море

Его запасы оцениваются в 514 млрд кубометров газа.

"Роснефть" открыла третье по счету уникальное месторождение газа в Карском море. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запасы газа на месторождении, которому присвоили имя Маршала Рокоссовского, оцениваются в 514 млрд кубометров газа. Его открыли при разведочном бурении на Восточно-Приновоземельском-2 лицензионном участке.

Отметим, что первым было открыто месторождение победы с запасами 422 млрд кубометров газа. Вторым стало месторождение имени Маршала Жукова на Карском шельфе - 800 млрд кубометров.

Ранее стало известно, что Санду надеется обсудить с Россией долг Молдавии за газ.

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