"Роскосмос" рассказал о повторной стыковке "Союза МС-14" с МКС

Повторная стыковка состоится 27 августа в 06:12 мск.

"Роскосмос" раскрыл график работ по повторной стыковке российского корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС). Она состоится 27 августа в 06:12 мск. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

За день до этого, 26 августа, экипаж МКС внепланово перестыкует "Союз МС-13" с модуля "Звезда" на модуль "Поиск". Эта операция начнется в 06:34 и продлиться около 25 минут. В ручном режиме стыковку проведет командир корабля Александр Скворцов совместно с двумя бортинженерами Луки Пармитано и Эндрю Морганом.

24 августа стало известно, что "Союз МС-14", на борту которого находится человекоподобный робот Федор, не смог с первого раза состыковаться с МКС. По данным NASA, причиной неполадок стали проблемы с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту станции.

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Видео: YouTube / Роскосмос ТВ