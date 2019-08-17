Роскосмос разработал способ маскировки космических спутников

Маскировать предлагается аппараты, расположенные на орбитах с высотой более 10-20 тысяч км.

Госкорпорация "Роскосмос" разработала и запатентовала способ маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Об этом пишут РИА Новости.

Спутники предлагается покрывать специальной воздушно-пузырчатой пленкой, которая будет рассеивать свет вокруг аппарата. При наблюдениях с Земли видимость объекта сократиться в 10 и более раз.

Маскировать предлагается аппараты, расположенные на орбитах с высотой более 10-20 тысяч км. На такой высоте радиолокационные средства наблюдения становятся малоэффективными. Чтобы получить детальное изображение спутника, а, следовательно, и данные о его задачах и техническом состоянии, со специальных обсерваторий устанавливаются оптические наблюдения.

В России таким объектом является Алтайский оптико-лазерный центр имени Титова. Он позволяет специалистам мониторить околоземное пространстве в разных диапазонах волн. В других странах также есть собственные средства наблюдения. К слову, аналогичный российскому телескоп Advanced Electro Optical System Telescope установлен на Гавайских островах.

Ранее Роскосмос рассказал о зарплатах российских космонавтов.

Видео: YouTube / Роскосмос ТВ