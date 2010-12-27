Роскосмос рассказал о зарплатах российских космонавтов

Конкретные цифры в "Роскосмосе" не предоставили, сославшись на закон о персональных данных.

Зарплаты российских космонавтов не уступают выплатам их американских и японских коллег. Об этом сообщают в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Как оказалось, каждый отечественный космонавт состоит на штатной должности в ФГБУ "Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина". Кроме того, зарплату они получают в соответствии с "Положением о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации". Ведомство решило не разглашать точные цифры, но обнародовало приблизительные.

Так, самая высокая зарплата у инструктора-космонавта, он получает около 88,45 тысяч рублей. После идет сам космонавт с зарплатой в 63,8 тысячи рублей. Ну, а кандидат в космонавты получает 60,9 тысяч рублей. Отметим, что космонавтам, которые побывали в космосе увеличивают зарплату почти до 70 тысяч рублей. В ведомстве также отметили, что все работники могут получить ежемесячную надбавку до 25% от оклада. А по итогам года выплачивается "тринадцатая зарплата".

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