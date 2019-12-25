"Роскосмос" произведет 46 боевых комплексов "Сармат"

Дмитрий Рогозин рассказал о планах по поставкам ракет в Красноярский край.

Государственная корпорация "Роскосмос" произведет 46 боевых комплексов стратегического назначения "Сармат". Соответствующее заявление в эфире проекта "Соловьев live" сделал генеральный директор Дмитрий Рогозин. Он напомнил, что накануне состоялся оперативный штаб по реорганизации тестирования "Сарматов", который он возглавляет.

Всего у нас будет 46 боевых комплексов стратегического назначения "Сармат", то есть они встанут в тех шахтах, где стоит "Воевода…запланирована целая линия испытаний. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт подчеркнул, что у госкорпорации все ведется по заранее спланированному графику. В течение 2022 года будут вестись летно-конструкторские испытания, а параллельно - изготавливаются серийные ракеты. Ими в первую очередь военные оснастят полк в Красноярском крае. Рогозин подчеркнул, что говорит о Ужурской дивизии.

Рогозин: "Роскосмос" не участвует в космической гонке.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live

