Рогозин: "Роскосмос" не участвует в космической гонке

Глава госкорпорации уточнил, что цели "Роскосмосу" ставит РАН, а не американцы.

Государственная космическая корпорация "Роскосмос" не принимает участия в космической гонке, в только выполняет собственную ранее заданную и одобренную программу. Генеральный директор профильной компании объяснил журналисту Владимиру Соловьеву, что программа определена Российской академией наук. Информацией эксперт поделился в рамках проекта "Соловьев Live".

Мы ни в какой гонке не участвуем. Программа определена РАН. Что они заказывают, то Роскосмос и делает в железе. Сейчас не до бабочек и не до сачков для бабочек, сейчас надо заниматься обороной и безопасностью страны. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Глава госкорпорации пояснил в эфире канала, что Россия будет отправлять человека в космическое пространство только для решения тех задач, с которыми не справятся автоматические устройства. Рогозин считает, что для США проект отправки астронавтов на Луну необходима для решения внутренних задач. Стоимость одного такого полета оценивается в среднем в 3-4 миллиарда долларов. Эксперт ответил на вопрос о том, будет ли Россия принимать участие в этой программе. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что РФ в этом не заинтересована, так как "нам это вообще не надо".

Путин: Россия возобновит лунную программу.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live