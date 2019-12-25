"Роскосмос" приостановит сотрудничество с ЕС по запускам ракет "Союз-2" с Куру

РФ отзывает технических специалистов из Французской Гвианы.

Государственна корпорация "Роскосмос" приостановит сотрудничество с Евросоюзом по запускам ракет "Союз-2" с космодрома Куру, расположенного во Французской Гвиане. Такое решение компания приняла из-за введенных ЕС санкционных ограничений в отношении предприятий госкорпорации. Также РФ отзывает собственный технический персонал и сводный стартовый расчет из региона.

Дмитрий рогозин в интервью изданию "Русский космос" добавил, что российские ракеты-носители "Союз-2" перестанут запускать с космодрома Байконур после того, как завершится эксплуатация МКС.

Несмотря на то, что "Союзы-2" перестанут летать с Байконура после окончания проекта МКС, благодаря проекту "Байтерек" космодром продолжит жить и работать. А вместе с ним - и одноименный город. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Эксперт уточнил прессе, что на космодроме "Восточном" на данный момент площадка не адаптирована под запуск пилотируемых кораблей "Союз". В связи с этим перед специалистами встает вопрос резервирования. Даже когда инфраструктура будет досоздана, то проблема будет касаться трассы выведения. Рогозин объяснил, что при запуске космического корабля с "Восточного" к орбите Земли аппарат в случае аварии приземлится в акваторию Тихого океана. Выход их ситуации связан с разработкой транспортной системы "Ангара-А5М" - "Орел". Корабль будет способен самостоятельно выводиться на низкую орбиту планеты. При аварийной посадке он будет более жизнеспособен, чем "Союз".

Рогозин: России не хватит денег одновременно на МКС и новую станцию.

Фото: YouTube / Роскосмос