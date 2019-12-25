Рогозин: России не хватит денег одновременно на МКС и новую станцию

Гендиректор "Роскосмоса" не уверен в работе МКС после 2028 года.

России не хватит денег одновременно на международную космическую станцию и новую орбитальную станцию. Об этом в интервью отечественному изданию "Русский космос" рассказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Эксперт добавил, что американская ракетно-космическая отрасль даже при таком колоссальном финансировании не потянет одновременную работу над продолжением международных полетов на МКС и собственную лунную пилотируемую программу. В настоящее время США пытаются реализовать сразу несколько тяжелые капиталоемких проектов.

Даже при огромном финансировании проектов NASA на две такие крупные программы у США средств явно не хватит… Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Американцы изучают возможность по передачи эксплуатации за орбитальным объектом частным фирмам. По мнению Рогозина, это не станет выходом из ситуации, так как участники предпримут попытки получить финансирование на свои проекты у бюджетной структуры NASA. Проект МКС в РФ назвали самой дорогой конструкцией в истории человечества. Рогозин лично считает маловероятным развитием событий с учетом текущего технического состояния МКС продление её работы после 2028 года.

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Фото: ТАСС

