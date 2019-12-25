"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"

Снимки сделаны на космодроме "Байконур".

"Роскосмос" опубликовал на официальном сайте фотографии нового дизайна "Союза". Ранее СМИ узнали о том, что специалисты планируют изменить цветовое оформление ракеты-носителя. Снимки обновленных "Союзов" сделаны на космодроме "Байконур". На кадрах видно, что объекты выкрашены в белый цвет с синей окантовкой. Ранее ракеты имели серый и белый цвета с оранжевой окантовкой.

Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель "Союз-2", пуск которой запланирован на 20 марта 2021 года, будет представлена в новом, необычном для неё дизайне. пресс-служба государственной космической корпорации

Напомним, что ракету специалисты перекрасили ради программы "Главкосмос пусковые услуги", в рамках которой носитель доставит на орбиту Земли южнокорейский спутник. В "Роскосмосе" заметили, что другие запуски ракеты также будут производиться в обновленной цветовой гамме.

Роскосмос проведет дополнительный кастинг для съемок первого фильма на МКС.

Фото: Космический центр "Южный" ("Роскосмос")