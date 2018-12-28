"Росконтроль" назвал марку самого качественного яблочного сока

Первое место за качество продукции эксперты отдали "Садам Придонья".

"Росконтроль" опубликовал исследование яблочного сока. Специалисты поделились результатами анализа продукции крупнейших местных производств. На анализ были взяты образцы "Фруктового сада", "Садов Придонья", "Удачного", Santal, Juice team, Swell и A cappella.

Эксперты заметили, что единственный бренд (Juice team) пришлось отправить в "черный список". В образце не нашли состав, который должен быть характерен для яблочного сока. Они предположили, что смесь оказалась слишком разбавлена водой, а после добавили регуляторы кислотности.

В продукции A cappella, Santal, Swell и "Фруктовый сад" зафиксировано повышенное содержание лимонной кислоты. Однако образцы соответствуют законодательным нормам и требованиям безопасности.

"Удачный" эксперты посчитали достойный вариантом, так как сок содержит хорошие органолептические свойства. Продукт может привлечь покупателем и своей ценой.Это самый доступный вариант за один литр товара.

Лидерство за качество отдано "Садам Придонья". Сок изготовлен по всем требованиям ГОСТа, а также имеет высокое содержание растворимых сухих веществ.

Ранее Piter.tv писал о том, что в петербургских магазинах обнаружили опасные добавки в маргарине.

Фото: Pixabay.com

