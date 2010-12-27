Также на некоторых образцах обнаружили несоответствие информации на этикетке по содержанию жира.

В Петербургских магазинах обнаружили опасные "ингредиенты" в маргарине и спредах. Об этом сообщила пресс-служба общественной организации потребителей "Общественный контроль".

Как оказалось, в маргарине "Солнечный" от компании "Старникс" массовая доля жира не соответствует 40%, которые заявлены на упаковке. Аналогичная ситуация у спреда "Крестьянское" от "Альконда". Он содержит 40,21% жира из 60% заявленных.

Кроме того, специалисты обнаружили в товарах компании Альконд "Крестьянское" и "Халяль традиционное" опасный "ингридиент" - трансизомер. По словам ученых, он не усваивается в организме человека. Трансизомеры откладываются на стенках сосудов , что приводит к ранним инсультам и тромбообразованию.

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