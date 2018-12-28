Росконтроль назвал лучший пошехонский сыр

Все образцы прошли контроль качества и безопасности.

Эксперты из "Росконтроля" определились с вкусным твердым сыром России. Специалистов интересовал пошехонский сыр. Образцы активисты приобретали в обычных сетевых магазинах. Вкус продукта от брендов "Сыробогатов", "Каждый день", "Вкусвилл" и "Магнит" центр Союза потребителей назвал с "горечью в послевкусии", а также облмюащющим нетипичным привкусом. "Ровеньки" и "Первым делом" имели слабо выраженный вкус.

Эксперты заметили, что все образцы прошли тест на безопасность. В каждом сыре нашли нитраты в остаточных количествах. Указали этот компонент только две марки - "Каждый день" и "Магнит". Наименьшее количество соли установлено в продукции "Вкусвилла", самым соленым стал сыр "Ровеньки". Наиболее богат кальцием продукт "Первым делом".

Напомним, что в конце 2018 года "Росконтроль" признал лучшими российскими сырами "Российский"от Valio, "Сербскую брынзу", "А ла каймак" и "Сырко".

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Фото: Pixabay.com

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