Роспотребнадзор дал советы покупателям по выбору твердого сыра.

Россиян научили выбирать качественный сыр. Соответствующие рекомендации на официальном сайте разместили сотрудники Роспотребнадзора. Специалисты объяснили, что лучше всего покупать продукт с тонкой, ровной и неповрежденной корочкой.

Ни в коем случае не прогорклый, тухлый, сальный. Не допустимо наличие плесени, за исключением специальных сортов сообщение Роспотребнадзора

Эксперты напомнили, что качественный твердый сыр не имеет трещин и неровностей на разрезе. Он должен пахнуть пряным ароматом. Цвет сыра может варьироваться от белого до желтого, но он обязан быть равномерным по всей массе. не допускаются рыхлость и неравномерная консистенция.

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