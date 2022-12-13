"Росконгресс" начал набирать волонтеров на ПМЭФ-2023

Волонтеров обеспечат питанием и проживанием на время проведения форума, а также организуют проезд к месту проведения события и обратно.

В среду, 25 января, Росконгресс и Ассоциация волонтерских центров начали набирать волонтеров на ПМЭФ в 2023 году. Отбор проводят в рамках программы мобильности. Оставлять заявки на участие можно до конца февраля, сообщает Фонд Росконгресс.

Всего планируют нанять 60 человек. Они будут подготавливать площадки, где проходят мероприятия, сопровождать гостей форума, журналистов, работать на тематических стендах. Среди требований есть такие, критерии как совершеннолетний возраст, российское гражданство, знание английского языка на уровне Upper Intermediate (B2) и выше, наличие опыта в сфере добровольчества, прохождение онлайн-курса "Событийное волонтерство. Базовый курс". Кроме того, каждый должен быть зарегистрирован на сайте congress.ru.

Волонтеров обеспечат питанием и проживанием на время проведения форума, а также организуют проезд к месту проведения события и обратно.

Ранее билеты на ПМЭФ-2023 обойдутся почти в 1 млн рублей. В прошлом году билет на ПМЭФ стоил 840 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

