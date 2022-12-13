Билеты на ПМЭФ-2023 обойдутся почти в 1 млн рублей

В прошлом году билет на ПМЭФ стоил 840 тыс. рублей.

Билеты на ПМЭФ-2023 будут стоить 720 тыс. рублей, а со 2 февраля цена вырастет до 960 тыс. рублей. Информация об этом появилась на сайте форума.

В прошлом году билет на ПМЭФ стоил 840 тыс. рублей.

Ранее стали известны даты проведения ПМЭФ и саммита Россия – Африка. Экономический форум пройдет с 14-го по 17 июня в Северной столице. Ранее в Петербурге с 11-го по 13 мая состоится юридический форум, который станет первым титульным международным форумом в городе. Второй саммит Россия – Африка пройдет с 26 по 29 июля.

Фото: Piter.tv

