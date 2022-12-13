Стали известны даты проведения ПМЭФ и саммита Россия – Африка

Также стали известны даты проведения юридического форума.

Стали известны даты проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и саммита Россия – Африка. Об этом сообщил "Росконгресс".

Экономический форум пройдет с 14-го по 17 июня в Северной столице. Ранее в Петербурге с 11-го по 13 мая состоится юридический форум, который станет первым титульным международным форумом в городе. Второй саммит Россия – Африка пройдет с 26 по 29 июля.

Ранее мы сообщали, что за год количество бизнесменов в Ленобласти выросло на 5%.

Фото: Piter.tv