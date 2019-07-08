Эксперты разработали классификацию зернового хлеба

Эксперты Роскачества совместно с НИИ хлебопекарной промышленности разработали проект стандарта "Изделия хлебобулочные с добавлением зерна и продуктов его переработки". Специалисты представили классификацию зернового хлеба и требования к его производству. Об этом сообщили на сайте Роскачества.
Данный проект в августе отправят на рассмотрение в Росстандарт. Эксперты предложили разделить понятия мультизерновой, цельнозерновой и зерновой хлеб.
Так мультизерновой хлеб должен изготовляться из трех и более видов зерна, а также продуктов его переработки (помимо пшеничной и ржаной муки). В зерновом хлебе должно быть максимум два вида зерна и продуктов его переработки (кроме муки). Цельнозерновой хлеб должен печься из цельнозерновой и/или обойной муки. Начинки в хлебе быть не должно, влажность должна быть более 19%.
Эксперты считают, что классификация поможет создать здоровую конкуренцию на рынке и снизит количество поддельного продукта. Специалисты разработали стандарт на основании требований к хлебу в Германии, Австрии и Франции.
Ранее "Роскачество" назвало лучшие качества мультизернового хлеба.
Видео: YouTube/ UATV Russian
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