"Роскачество" назвало лучшие качества мультизернового хлеба

Для проверки по 211 показателям были выбраны 11 торговых марок от 38 до 196 рублей.

Роскачество исследовало мультизерновой хлеб, который полезнее обычного хлеба. Однако, эксперты предупреждают о повышенном содержании соли в данном продукте. Об этом сообщили на сайте Роскачества.

Если бы не содержание соли, безусловно, его можно было бы назвать полезным. В мультизерновом хлебе много пищевых волокон, необходимых для нормального функционирования желудочно-кишечного тракта и для профилактики нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистых заболеваний. Роскачество

Для проверки по 211 показателям были выбраны 11 торговых марок от 38 до 196 рублей. Хлеб исследовали на основании проекта стандарта, разработанного НИИ хлебопекарной промышленности. Пищевых волокон должно быть не менее 6%, массовая доля зерновых продуктов не менее 5%, фосфора не более 135 мг/100 г и соли не более 1%.

Пищевые волокна в достаточном количестве содержатся во всех образцах, доля зерновых продуктов почти во всех. По содержанию соли только 1 марка из 11 соответствует требованию (1,1 грамма).

Все образцы хлеба безопасны, так как в них нет ГМО, плесени, пестицидов, микротоксинов.

Роскачество разработает стандарты для экологической продукции.

Видео: YouTube/ UATV Russian