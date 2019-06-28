Роскачество разработает стандарты для экологической продукции

Эксперты разделят продукцию на органическую", "экологическую" и "зеленую".

Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию. Об этом сообщили в пресс-релизе организации.

На сегодняшний день производители вводят в заблуждение людей смешением терминов "Эко", "Био" и "Органик". Эксперты разделят продукцию на органическую", "экологическую" и "зеленую".

На высшей ступеньке иерархии будет находиться органическая продукция. При ее производстве не должно было использовано ГМО, удобрения и ветеринарные препараты должны быть сведены к минимуму. Само производство должно находиться вдали от промышленности и других источников загрязнения среды.

По отношению, например, к "фермерской" и "эко" продукции эти требования предъявлены не будут, потому что понятия и характеристики данной продукции не закреплены в правовом поле. Роскачество

Также "зеленая" продукция преимущественно ручной труд, чего нельзя сказать о продукции типа "био" и "эко". Также с 1 января 2020 года органическая продукция будет законодательно отделена от иных видов продукции, претендующей на экологичность.

Ранее Роскачество назвало лучшее детское питание.

Видео: YouTube/ Happen Films