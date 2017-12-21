"Роковая случайность": В Питтсбурге во время перестрелки тяжело был ранен гражданин России

В сети опубликовали видео с места происшествия.

Во вторник, 19 декабря, в городе Питтсбург штат Пенсильвания США тяжело ранен гражданин России.

На одной из улиц Питтсбурга произошла перестрелка. Одна из пуль случайно попала в проезжавший мимо автомобиль, в котором находился гражданин России. Пуля попала мужчине в голову. Генконсульство России в Нью-Йорке находится на связи с его родственниками и правоохранительными органами.

Местные СМИ сообщали, что гражданин России был пассажиром в автомобиле "Ниссан". Водитель авто не пострадал.

Видео: Facebook/￼ Amy Wadas KDKA