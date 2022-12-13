Во время пожара на Рыбацкой пострадала женщина

В трёхкомнатной квартире горела кухня.

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел квартирный пожар, в котором пострадала женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Утром 9 января поступило сообщение о пожаре в трёхкомнатной квартире на Рыбацкой улице. На кухне площадью 15 м2 горела обстановка на площади 4 квадратных метра. В 11:03 пожар был ликвидирован.

Во время пожара пострадала женщина, госпитализирована в больницу.

Ранее на улице Солдата Корзуна во время пожара в квартире пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv (архив)