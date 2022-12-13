На улице Солдата Корзуна во время пожара в квартире пострадал мужчина

Огонь распространился по площади 0,5 квадратных метров.

В Кировском районе произошел пожар, во время которого пострадал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На улице Солдата Корзуна, 44, сегодня днем, 8 января, горела трехкомнатная квартира. Огонь распространился по площади 0,5 квадратных метров.

Пожар потушили до прибытия спасателей. Мужчину, который надышался угарным газом, отправили в больницу.

На борьбу с огнем приезжали 2 единицы техники и 10 спасателей.

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Фото: Piter.tv