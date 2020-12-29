Комментаторы предположили, что водитель хорошо отметил праздники.

Автомобиль "Рено" "укоротил" дорожный забор на перекрестке Гражданского и Северного проспектов. О происшествии рассказал очевидец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте". От столкновения не только сбился забор, но и дорожный знак.

На круговом движении Гражданского пр. и Северного пр. Рено немного укоротила забор. Водителя нет. написал пользователь

В комментариях к записи участники группы предположили, что водитель машины был пьяным, из-за чего покинул автомобиль. Прогноз о предстоящих происшествиях в новогодние каникулы был неутешительным.

Сейчас 10 дней такое будет отметил пользователь Евгений Липский

Ранее мы сообщали о том, что у магазина "Лента" на проспекте Савушкина очевидцы увидели пустую детскую коляску.

Фото: vk.com/spb_today