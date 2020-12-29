Очевидцы на Савушкина обнаружили пустую коляску

Комментаторы посетовали на беспечность безымянного родителя.

У магазина "Лента" на проспекте Савушкина очевидцы увидели пустую детскую коляску. Об этом рассказали пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте" 1 января.

Сегодня, на парковке ленты Савушкина 112 , очень странно была припаркована коляска (ребёнка внутри НЕ было). Владельцы автомобилей рядом, так же не знают, чья это коляска. Возможно, кто-то ищет эту коляску. (Трогать не стали в целях собственной безопасности) – написали они.

Комментаторы посетовали на беспечность безымянного родителя.

Может забыли. У нас так папа ребёнка в кресло положил, а коляску забыл – рассказала пользователь Светлана Буркова.

На набережной Обводного канала в ночь на Новый год столкнулись две машины.

Фото: vk.com/spb_today