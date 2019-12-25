Девочка-подросток на электросамокате попала в ДТП на Савушкина

Пострадавшую госпитализировали.

В среду, 17 августа, четырнадцатилетняя девочка на попала под колёса Mercedes-Benz во время езды на электросамокате. Об этом стало известно Piter.TV.

ДТП произошло на парковке у ТК "Атлантик Сити" на улице Савушкина.

Известно, что иномарка принадлежит организации, а не частному лицу. Подростка доставили в больницу, она получила травмы.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно число аварий в 2022 году, виновниками которых были таксисты.

Фото: Piter.TV