"Рейс в историю" впервые отправился в путь

Туристы увидят Петергоф и смогут полюбоваться видами города с воды.

Из Петербурга в Петергоф отправился "Рейс в историю". Дебют экскурсионный программы состоялся сегодня, 17 сентября. Об этом сообщили в комитете по транспорту.

В тур входит: поездка на "Метеоре" до Петергофа + экскурсии в Большом Императорском дворце и Нижнем парке + автобусный трансфер до станции Новый Петергоф + поездка на поезде "Ласточка" + экскурсия в Музее ж.д. России. Tg-канал "СПб Главный"

Туристы увидят Петергоф, смогут полюбоваться видами города с воды и вернуться в Северную столицу без пробок по железной дороге.

Ранее на Piter.tv: в Лодейном Поле откроется музей христианской культуры.

Фото: Telegram / СПб-Главный