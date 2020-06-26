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"Рейс в историю" впервые отправился в путь
Сегодня, 13:33
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"Рейс в историю" впервые отправился в путь

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Туристы увидят Петергоф и смогут полюбоваться видами города с воды.

Из Петербурга в Петергоф отправился "Рейс в историю". Дебют экскурсионный программы состоялся сегодня, 17 сентября. Об этом сообщили в комитете по транспорту. 

В тур входит: поездка на "Метеоре" до Петергофа + экскурсии в Большом Императорском дворце и Нижнем парке + автобусный трансфер до станции Новый Петергоф + поездка на поезде "Ласточка" + экскурсия в Музее ж.д. России. 

Tg-канал  "СПб Главный"

Туристы увидят Петергоф, смогут полюбоваться видами города с воды и вернуться в Северную столицу без пробок по железной дороге. 

Ранее на Piter.tv: в Лодейном Поле откроется музей христианской культуры.

Фото: Telegram / СПб-Главный

 

Теги: метеор, поезд, рейс в историю, транспорт, туры, экскурсия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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