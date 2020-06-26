"Рейс в историю" впервые отправился в путь

Из Петербурга в Петергоф отправился "Рейс в историю". Дебют экскурсионный программы состоялся сегодня, 17 сентября. Об этом сообщили в комитете по транспорту.
В тур входит: поездка на "Метеоре" до Петергофа + экскурсии в Большом Императорском дворце и Нижнем парке + автобусный трансфер до станции Новый Петергоф + поездка на поезде "Ласточка" + экскурсия в Музее ж.д. России.
Tg-канал "СПб Главный"
Туристы увидят Петергоф, смогут полюбоваться видами города с воды и вернуться в Северную столицу без пробок по железной дороге.
Ранее на Piter.tv: в Лодейном Поле откроется музей христианской культуры.
Фото: Telegram / СПб-Главный
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