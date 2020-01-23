В Лодейном Поле откроется музей христианской культуры

Здесь будут представлены элементы церковной утвари из Александро-Свирского монастыря.

В Ленинградской области в скором времени откроется новый музей. Он находится в Лодейном Поле на улице Ленина. Два века назад в нем располагался штаб Онежской военной флотилии. Теперь же здесь планируют рассказывать посетителям о христианской культуре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона.

Гости смогут познакомиться с коллекцией икон. Будут здесь представлены и элементы церковной утвари из Александро-Свирского монастыря и образы XVII века из Тихвинской обители.

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Фото: Телеграм / Админка Ленобласти