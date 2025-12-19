"Рейнджерс" проиграли "Оттаве", Панарин отметился передачей

Форвард набрал 51 очко в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" потерпели разгромное поражение от "Оттавы" со счетом 4:8 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин оформил голевую передачу по итогам матча. Россиянин помог отличиться Алекси Лафреньеру. "Рейнджерс" проиграли пятый матч подряд и находятся на последнем, 16-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. Команда набрала 46 очков.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел в составе "Рейнджерс" 46 матчей, забросил 16 шайб и отдал 35 голевых передач. Россиянин идет на 15-м месте в гонке бомбардиров чемпионата.

Видео: YouTube / SPORTSNET