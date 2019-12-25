"Реал" не собирается возвращать Криштиану Роналду

Форвард провел в испанском клубе девять лет.

По информации испанского издания AS, мадридский "Реал" не планирует этим летом приобретение нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

По словам президента клуба Флорентино Переса, эта покупка не вписывается в трансферную политику. Перед командой стоят другие спортивные задачи.

Напомним, Криштиану Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 года. В составе "сливочных" (прозвище команды - прим.) нападающий стал двукратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что "Ювентус" может продать Роналду из-за финансовых проблем на фоне пандемии коронавируса.

Фото: VK / @championsleague