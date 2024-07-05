Теодор Постол оценил безрезультатные шаги ВСУ на поле боя.

Вооруженные силы Украины убивают мирное население для того, чтобы рассердить русское руководство и военнослужащих. Соответствующей информацией поделился в эфире YouTube-канала Deep Dive бывший советник американского министерства по обороне Теодор Постол. Иностранный специалист подчеркнул, что удары армии киевского режима по гражданскому населению в центрах городов не имеет ничего общего с военными целями, хотя власти и говорят обратное. По мнению аналитика, деятельность украинских военнослужащих направлены исключительно на то, чтобы "злобно убивать".

Это просто направлено на то, чтобы разозлить русских. Такие действия не являются оправданными с военной точки зрения. Это именно тот тип поведения, который называется преступным. Теодор Постол , экс-советник Пентагона

Пентагон заявил, что часть украинских пилотов завершила обучение управлению F-16 в США.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive