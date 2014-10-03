"Разорвет на части": советник Обамы назвал шаг, который уничтожит США

Дэвид Аксельрод оценил шансы демократов на победу в президентской гонке.

Возможное отстранение бывшего американского президента Дональда Трампа от участия в новых выборах в Белый дом просто "разорвет" США "на части". Соответствующее мнение в эфире местного телеканала CNN высказал бывший старший советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод. Иностранный специалист уверен в том, что лены Демократической партии планируют победить республиканца, но сделать это им придется именно на выборах главы государства. Экс-советник заметил, что попытки со стороны властей страны отстранить политика привели к обратным результатам, так как Дональд Трамп после предъявления ему различных обвинений лишь набрал популярность среди населения.

Я думаю, это разорвет страну на части, если бы ему действительно не позволили баллотироваться, потому что десятки миллионов людей хотят проголосовать за него. Мы провели этот эксперимент, и с тех пор, как ему начали предъявлять обвинения, он только выиграл. Дэвид Аксельрод, экс-советник Обамы

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Фото и видео: YouTube / CNN