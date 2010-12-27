"Рассадник пьянства и вакханалии": петербургский депутат предложил проверить Думскую 

Такое решение было принято после жуткого ДТП на Невском.

Во вторник, 26 февраля, депутат Законодательного собрания Денис Четырбок предложил проверить Думскую. Об этом он заявил в своём Telegram-канале.

В ближайшую пятницу на заседании комитета по законодательству мы рассмотрим этот вопрос и предложим сразу несколько вариантов, которые если и не искоренят проблему в целом, то существенно сократят количество случаев, когда потребление веселящего газа приводит к трагическим последствиям, — сказано в сообщении

Такое решение было принято после жуткого ДТП на Невском.

Напоминаем, что в ночь на 24 февраля на Невском проспекте возле дома №55 пьяный водитель въехал в толпу людей. Также сообщается, что перед этим иномарка совершила столкновение с другим автомобилем. Погибли два человека, еще трое пострадали.

Правоохранительные органы установили, что перед гибелью двоих пешеходов на Невском проспекте, виновник аварии в собственной машине вдохнул закись азота или "веселящие шарики". В руках у полиции появилась видеозапись, на которой мужчина совершает данное действие, а затем начинает управлять транспортным средством.

Ранее мы сообщали о том, что Водитель-убийца с Невского был под "веселящими шариками"

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